Tarragona Cruise Port organiza un 'fam trip' con agencias de viaje para promocionar Costa Daurada

El 'fam trip' organizado por Tarragona Cruise Port.
El 'fam trip' organizado por Tarragona Cruise Port. - PORT DE TARRAGONA
Europa Press Catalunya
Publicado: lunes, 20 octubre 2025 13:32

TARRAGONA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Tarragona Cruise Port ha organizado un 'fam trip' con agencias de viajes españolas para dar a conocer el destino Costa Daurada y la oferta crucerística, informa Port de Tarragona este lunes en un comunicado.

El viaje se ha realizado entre el 17 y el 19 de octubre y ha contado con la participación de agentes provenientes de Madrid, Vitoria y León que han realizado varias visitas al territorio, lo que les han permitido "conocer los atractivos y experiencias que ofrece la Costa Daurada como destino".

Además, han podido visitar la terminal de cruceros del Moll de Baleares y han subido a bordo del MSC Splendida para conocer el crucero con el que la naviera opera en Tarragona y los servicios que éste ofrece.

Esta acción se enmarca dentro de la estrategia de promoción y diversificación de Tarragona Cruise Port, que busca impulsar el turismo de cruceros y posicionar la Costa Daurada como un destino de referencia tanto para el turismo nacional como internacional.

Tarragona Cruise Port es una marca turística integrada por los ayuntamientos de Tarragona, Reus y Vila-seca; el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, la Cambra de Tarragona, Global Ports Holding y l'Autoritat Portuària de Tarragona.

Contador