Tarragona Cruise Port organiza un 'fam trip' con agencias de viaje para promocionar Costa Daurada

TARRAGONA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Tarragona Cruise Port ha organizado un 'fam trip' con agencias de viajes españolas para dar a conocer el destino Costa Daurada y la oferta crucerística, informa Port de Tarragona este lunes en un comunicado.

El viaje se ha realizado entre el 17 y el 19 de octubre y ha contado con la participación de agentes provenientes de Madrid, Vitoria y León que han realizado varias visitas al territorio, lo que les han permitido "conocer los atractivos y experiencias que ofrece la Costa Daurada como destino".

Además, han podido visitar la terminal de cruceros del Moll de Baleares y han subido a bordo del MSC Splendida para conocer el crucero con el que la naviera opera en Tarragona y los servicios que éste ofrece.

Esta acción se enmarca dentro de la estrategia de promoción y diversificación de Tarragona Cruise Port, que busca impulsar el turismo de cruceros y posicionar la Costa Daurada como un destino de referencia tanto para el turismo nacional como internacional.

Tarragona Cruise Port es una marca turística integrada por los ayuntamientos de Tarragona, Reus y Vila-seca; el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, la Cambra de Tarragona, Global Ports Holding y l'Autoritat Portuària de Tarragona.