Tarragona saca a licitación 24 cámaras unipersonales para la Guàrdia Urbana

TARRAGONA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Tarragona ha sacado a licitación la adquisición de 24 cámaras unipersonales ('bodycams') para los agentes de la Guàrdia Urbana con el objetivo de reforzar la seguridad, la transparencia y la recogida de evidencias durante las actuaciones policiales, ha informado el consistorio este martes en un comunicado.

El contrato cuenta con un presupuesto base de licitación de 68.880,46 euros (IVA incluido) e incluye el suministro de los dispositivos, el software de gestión de evidencias digitales en la nube y el servicio de soporte técnico durante un periodo de tres años.

El proyecto contempla la entrega de las cámaras, sus accesorios, las estaciones de carga, las licencias de uso y la infraestructura tecnológica necesaria para garantizar la gestión integral del sistema.

INTEROPERABILIDAD CON PISTOLAS TÁSER

Las nuevas cámaras serán plenamente interoperables con los Dispositivos Conductores de Energía (DCE), conocidas como pistolas táser, que la Guàrdia Urbana incorporó a su servicio a principios de 2026.

Una vez adquiridas, las 'bodycams' serán utilizadas por los agentes de las unidades de la División Territorial y de la División de Tráfico y Seguridad Vial, que las incorporarán a su servicio habitual.