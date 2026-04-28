La tasa de paro en Catalunya se sitúa en el 10,12% en el primer trimestre de 2026

Archivo - Una trabajadora de la limpieza riega una calle con una manguera en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El paro subió en 84.400 personas en el primer trimestre de 2026 en Catalunya respecto al trimestre anterior (+24,24%) y la tasa de paro se situó en el 10,12% --frente al 8,24% del trimestre anterior--, hasta los 435.600 parados.

Catalunya es la comunidad autónoma donde la subida fue más pronunciada en cifras absolutas entre enero y marzo, según la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En el conjunto de España, el número de parados aumentó en 231.500 personas, lo que supone un incremento del 9,34% respecto al trimestre anterior, y la tasa de paro se situó en el 10,83%, con 2,7 millones de parados.

Respecto al mismo periodo del año anterior, el número de parados en Catalunya registró una subida relativa del 15,71%, con 59.200 personas más.

OCUPADOS

El número de ocupados en Catalunya alcanzó los 3,867 millones, lo que representa una caída del 1,18% en términos intertrimestrales y un repunte del 0,44% si se compara con el mismo periodo de 2024, con 16.900 ocupados más que un año atrás.

Los inactivos aumentaron hasta el mes de marzo hasta los 2,68 millones, los mismos que había en diciembre.

En Catalunya, la población mayor de 16 años es de 6,98 millones de personas, a los que hay que restar los activos, que son 4,3 millones, para obtener los inactivos --también se puede obtener restando los ocupados y los parados a la población mayor de 16 años--.