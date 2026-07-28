La tasa de paro en Catalunya se sitúa en el 7,90% en el segundo trimestre de 2026

Archivo - Un cocinero en el interior de un bar en una calle céntrica de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El paro bajó en 92.600 personas en el segundo trimestre de 2026 en Catalunya respecto al trimestre anterior (-21,27%) y la tasa de paro se situó en el 7,90% (frente al 10,12% del trimestre anterior), hasta los 343.000 parados.

Catalunya es la comunidad autónoma donde la bajada fue más pronunciada en cifras absolutas entre abril y junio, según la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En el conjunto de España, el número de parados disminuyó en 213.300 personas, lo que supone una disminución del 7,87% respecto al trimestre anterior, y la tasa de paro se situó en el 9,87%, con 2,49 millones de parados.

Respecto al mismo periodo del año anterior, el número de parados en Catalunya registró una bajada relativa del 1,53%, con 5.300 personas menos.

OCUPADOS

El número de ocupados en Catalunya alcanzó los 3,997 millones, lo que representa una subida del 3,38% en términos intertrimestrales y un repunte del 1,35% si se compara con el mismo periodo de 2024, con 53.100 ocupados más que un año atrás.

Los inactivos aumentaron hasta el mes de junio hasta los 2,65 millones, por debajo de los que había en marzo.

En Catalunya, la población mayor de 16 años es de 6,99 millones de personas, a los que hay que restar los activos, que son 4,34 millones, para obtener los inactivos (también se puede obtener restando los ocupados y los parados a la población mayor de 16 años).