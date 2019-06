La tasa de riesgo de pobreza en Catalunya se sitúa en el 21,3% según el Idescat

Publicado 27/06/2019 14:07:45 CET

BARCELONA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La tasa de riesgo de pobreza en Catalunya en 2018 se ha situado en el 21,3% --con datos de ingresos de 2017--, lo que supone 1,3 puntos más que el año anterior, según datos del Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat).

Por edades, la población menor de 16 años sigue siendo la que tiene la tasa más elevada, con un 28%, pese a que es la única que disminuye en relación al año anterior, con 0,5 puntos menos.

La tasa de riesgo de pobreza de la población de 16 a 64 años es del 20,2%, aumentado 1,2 puntos, y la de la población de 65 años o más es del 19,2%, siendo la franja de edad que ha aumentado más su riesgo, con 3,7 puntos.

Tiene más incidencia en las mujeres, con un 24,1% y un aumento de 3,4 puntos en relación al año anterior, que en los hombres, con un 18,4% y una disminución de 0,9 puntos.

Las privaciones más frecuentes que manifiestan los catalanes en 2018 son no poder afrontar unos gastos imprevistos de 700 euros --el 28,3%-- y no poder permitirse una semana de vacaciones al año --27,2%--, aunque mejoran respecto al año anterior en 3,6 y 2,5 puntos, respectivamente, mientras que otras como no poder mantener la vivienda a temperatura adecuada ha crecido del 6,3% al 8,8%.

Las personas que dicen que llegan a final de mes con mucha dificultad (8,5%), con dificultad (16,1%) o con cierta dificultad (28,1%) representan el 52,7% de la población, respecto del 49,6% de 2017.

TASA AROPE

La tasa de riesgo de pobreza o exclusión social, llamada tasa Arope y que es la proporción de población que está en riesgo de pobreza o tiene privación material severa o baja intensidad de trabajo, se sitúa en el 24,7%, nueve décimas más que el año anterior.

De los tres componentes que componen la tasa Arope crecen dos: la tasa de riesgo de pobreza y el porcentaje de población en situación de privación material severa --del 5% al 6,5%--, mientras que el porcentaje de hogares con baja intensidad de trabajo ha disminuido --del 8,8% al 5,8%--.

INGRESOS MEDIOS

Los ingresos medios netos anuales de los catalanes en 2017 han sido de 32.763 euros por hogar y de 13.338 euros por persona, siendo el quinto año consecutivo que crecen los ingresos familiares netos.

El incremento anual ha sido de 626 euros, lo que supone un 4,9%, según el Idescat, y este aumento de la renta ha beneficiado fundamentalmente en hombres, con un 8,2%, y la población mayor de 65 años, con un 5,7%.

El aumento de los ingresos ha significado que el umbral de pobreza --que se fija en el 60% de la media de los ingresos-- sea un 8,8% superior al año pasado y se sitúe en 10.981 euros en los hogares formados por una sola persona.

Este aumento del umbral, que es más elevado que el de la renta, ha comportado que determinados colectivos que tienen unos ingresos muy estables --como los pensionistas-- y que antes tenían la renta justo por encima del umbral, ahora pasen a situarse por debajo.

En 2017, la inclusión del alquiler imputado representa un incremento de un 13,9% en los ingresos medios de los hogares catalanes y una mejora de los indicadores de desigualdad.