El Tast a la Rambla se celebrará del 28 al 31 de mayo en la plaza Catalunya de Barcelona

Presentación del Tast a la Rambla - AMICS DE LA RAMBLA

BARCELONA 14 May. (EUROPA PRESS) -

Amics de La Rambla ha presentado este jueves la 12 edición del Tast a la Rambla, que se celebrará del 28 al 31 de mayo en la plaza Catalunya a causa de las obras en el emblemático paseo y que reunirá a 30 restaurantes y 6 pastelerías, informa la entidad en un comunicado.

El presidente de Amics de La Rambla, Àlex Balletbó, ha asegurado que la iniciativa se celebra gracias a la colaboración de instituciones, marcas, expertos y establecimientos y ha agradecido al público que se acerca cada año a la jornada mostrando su apoyo "incondicional", pese a desear que el año que viene ya se pueda celebrar en la Rambla.

La comisionada de Comercio del Ayuntamiento de Barcelona, Nàdia Quevedo, ha destacado que el Tast a la Rambla es una muestra del compromiso de la ciudad con los restaurantes y pastelerías.

Entre los restaurantes participantes habrá Atempo, Cinc Sentits, Enoteca Paco Pérez, Compartir Barcelona, Dos Pebrots, Pastisseria Escribà y Mervier Canal.

La entidad ha explicado que durante el evento se entregará el III Premi Tast a la Rambla al directivo y bisnieto de Estrella Damm, Ramon Agenjo, en el marco del 150 aniversario de la cervecera barcelonesa.