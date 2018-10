Los taxistas acuerdan mantener la huelga indefinida en Barcelona y la Gran Via cortada

Actualizado 28/07/2018 13:09:48 CET

BARCELONA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los taxistas han decidido que mantendrán la huelga indefinida en Barcelona y la Gran Via cortada para exigir al Gobierno apruebe en el Consejo de Ministro del próximo viernes un decreto ley con las modificaciones que le ha pedido el Área Metropolitana de Barcelona (AMB).

"Sería un gesto de voluntad política. Si realmente quiere transferir a las comunidades autónomas todas las competencias que lo haga vía decreto", ha dicho el portavoz de Élite Taxi, Alberto Álvarez, en declaraciones a los medios tras la asamblea que han celebrado los taxistas este sábado en la confluencia entre Gran Via y paseo de Gràcia, después de pasar la noche en la Gran Via, que sigue cortada entre las calles Entença y Gerona.

Asimismo, ha insistido en que "el único que puede parar esto es el Ministerio de Fomento" y ha hecho un llamamiento a los taxistas de toda España a hacer una huelga para que se cumpla la ley.

Aunque su intención es mantenerse en huelga indefinida, Álvarez ha advertido de que la situación puede cambiar en cualquier momento: "Si me llaman y me dicen que no se mueven, entonces nos moveremos nosotros. De momento estamos aquí quietos, esperando".

"Estamos hartos de mentiras y manipulaciones. Esto no es imparable. Parar es ir contra tu gente", ha señalado, y ha asegurado que los trabajadores de diversos sectores les apoyan.

Respecto a la suspensión del reglamento por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), ha considerado que jurídicamente es "un auténtico escándalo" porque, según él, el juez ha prejuzgado el fondo de la cuestión cuando ellos estaban hablando de unas medidas cautelares.

APOYO POLÍTICO

Álvarez ha asegurado que está llamando a diferentes representantes políticos para que vengan a Barcelona a apoyarles, y ha agradecido al diputado de Podemos en el Congreso Rafa Mayoral que esté viniendo a defenderles: "Su defensa férrea ha sido siempre a favor del taxi".

También ha agradecido a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, su apoyo, así como a las asociaciones que les secundan: "Lo que ha arrancado aquí es un movimiento social, la calle ha dicho basta, y se nos van a unir más colectivos".

4.000 TAXISTAS EN BARCELONA

El portavoz de Élite Taxi ha asegurado que ya son unos 4.000 taxistas los que están secundando la huelga indefinida en diferentes puntos neurálgicos de la ciudad como en el Aeropuerto de El Prat, la estación de Sants y el tramo central de la Gran Via.

Según ha explicado, están viniendo taxis desde Sitges, Vilanova i la Geltrú (Barcelona) y localidades del Maresme, así como unos 300 taxis desde Sevilla, que se suman a un grupo de taxistas que han venido también desde el País Vasco, y ha destacado que los taxistas de Madrid también se han declarado en huelga indefinida.

"Si tenemos que llegar a una huelga de hambre, llegaremos a una huelga de hambre", ha aseverado, acompañado de gritos de 'Sí se puede', 'Ni un paso atrás', 'El taxi unido jamás será vencido', y 'Si esto no se arregla, guerra, guerra, guerra' de todos los taxistas presentes en la asamblea.