El Teatre Akadèmia celebra los 20 años de Moreno Bernardi en Barcelona con dos obras

Son reinterpretaciones de una pieza de Koltès

BARCELONA, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Teatre Akadèmia de Barcelona celebra los 20 años de trayectoria del artista italiano Moreno Bernardi en Barcelona con el estreno del díptico 'La nit' y 'Radionit', dos obras concebidas y dirigidas por Bernardi que son el resultado de nueve años de creación.

Según ha explicado Bernardi en rueda de prensa este lunes, se trata de dos reinterpretaciones "revolucionarias" de la obra 'La noche justo antes de los bosques' del dramaturgo, escritor y director teatral francés Bernard-Marie Koltès.

'La Nit' se podrá ver del 5 al 14 de febrero y está interpretada por Guillem Gefaell y David Menéndez, mientras que 'Radionit' está interpretada por Mònica Hernández y el mismo Bernardi y se podrá ver del 19 al 28 de febrero.

ACTOR, BAILARÍN Y MÚSICO

La sala ha descrito a Bernardi como "un actor que baila, un bailarín que compone y un músico que actúa", y en definitiva como un artista que atraviesa todos los lenguajes y disciplinas para generar un universo creativo propio.

Empezó su trayectoria artística en el mundo del teatro-danza expresionista, y con este díptico vuelve a sus orígenes: "He vuelto a teatro-danza porque estoy convencido de que no ha muerto, de que está viviendo un nuevo renacimiento".

También ha dicho que con esta obra siente que ha vuelto a casa, pero que se trata de una casa nueva --Barcelona--, y asegura que ahora se siente como si hubiera nacido aquí: "Yo me he enamorado directamente de Barcelona, no he tenido que luchar por este amor".

Entre sus referentes, Bernardi ha destacado a la coreógrafa Carolyn Carlson --la ha descrito como su "madre artística"--, el director de teatro y cine Peter Brook y la bailarina y coreógrafa Pina Bausch.

UNA EXPOSICIÓN Y DOS DOCUMENTALES

En el marco de la celebración, se podrá ver también la exposición fotográfica 'Instants de La Nit' de Sudeep Dwivedi en el centro de investigación artística Lo Spazio de Barcelona, que el propio Bernadi dirige.

La sala también ofrecerá la posibilidad de ver hasta el 28 de febrero en abierto por YouTube dos documentales dirigidos por Bori Mo: 'Les cartes de la nit', un "homenaje poético" al proceso de creación de 'La nit', y 'Les veus de Radionit', un documental 'making of' de 'Radionit'.