El Teatre Coliseum de Barcelona acogerá el musical 'Cabaret' en febrero de 2027

Archivo - Fachada del Teatro Coliseum, a 28 de febrero de 2024, en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Teatre Coliseum de Barcelona acogerá a partir de febrero de 2027 el musical 'Cabaret', en una producción dirigida por Federico Bellone que transformará el espacio de la sala en el Kit Kat Club de Berlín.

Las funciones comenzarán el 10 de febrero y el estreno oficial está previsto para mediados de ese mes de esta producción estrenada en Madrid en 2025 que se adaptará a las características del Coliseum, informa este martes el teatro en un comunicado.

Esta versión de 'Cabaret' propone una mirada contemporánea sobre el musical manteniendo la esencia de la pieza original estrenada en Broadway en 1966, basada en la obra 'I am a Camera' de John Van Drutten, inspirada en los textos de Christopher Isherwood.