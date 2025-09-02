El Teatre Goya de Barcelona retrata el poder sobre la verdad y la opresión en 'Malditos tacones'

La dirige Magüi Mira y está protagonizada por Luisa Martín y Olivia Molina

BARCELONA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Teatre Goya de Barcelona acoge desde este martes hasta este domingo 7 de septiembre 'Malditos tacones', que hace un retrato de poder sobre la verdad y la opresión, explica en un comunicado este martes tras la rueda de prensa para presentar la obra.

Se trata de una producción de Pentación Espectáculos, escrita por Ignacio Amestoy y con dramaturgia y dirección de Magüi Mira, y está protagonizada por Luisa Martín y Olivia Molina.

El texto habla de dos mujeres que se enfrentan con el poder en sus manos y que "buscan la verdad y encuentran la gran mentira".

El vicepresidente de Arte y Contenidos de Focus, Jordi González, ha celebrado el éxito de la anterior temporada y afirma que están "muy contentos de comenzar la nueva rodeados de grandes amigas".

La directora Magüi Mira ha dicho estar orgullosa de volver al Teatre Goya con una obra que ha definido como una tragedia contemporánea: "La última vez que estuve aquí fue con 'Salomé', también con Luisa, y vivimos dos semanas gloriosas".

TRANSPARENCIA

Mira ha explicado que es una obra que reflexiona sobre la necesidad de transparencia ante la crisis de valores y confianza que considera que se vive actualmente: "Actualmente estamos en un momento en el que la confianza, los valores y la ética se desvanecen, se están diluyendo, y aquello que nos daba estabilidad se tambalea".

"Y en este contexto surge una necesidad: la de reclamar transparencia, y transparencia en todo, en lo que compramos, en cómo viajamos, con quién hablamos. Ante la desconfianza creciente, la sociedad responde pidiendo claridad", añade.

También habla de temas complejos, como la identidad, el patriarcado o la feminidad. "La obra reflexiona sobre la identidad, y sobre cómo esta nace y crece en el ámbito privado. El espacio público nos puede dar fuerza, pero es en el ámbito íntimo donde se forja nuestra verdadera esencia".

ACTRICES

Luisa Martín, que interpreta a Victoria Burton, la matriarca de una gran estirpe, se ha congratulado por volver a Barcelona con esta función y asegura que es un "gusto y a la vez una garantía" trabajar con Olivia Molina.

Molina, que interpreta a una brillante y decidida abogada, ha definido la obra como un enfrentamiento entre dos mujeres muy diferentes que, aún así, "se reconocen en la otra", y ha destacado la trayectoria del espectáculo, que se estrenó hace un año en Madrid y desde entonces ha pasado por diferentes salas españolas.