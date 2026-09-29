El Teatre Lliure celebra 50 años con una fiesta popular y visitas guiadas este fin de semana

Cartel de los 50 años del Teatre Lliure - TEATRE LLIURE

BARCELONA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Teatre Lliure de Barcelona celebrará su 50 aniversario este fin de semana, 3 y 4 de octubre, con una fiesta popular en la plaza Margarida Xirgu y visitas guiadas en la sede de Montjuïc conducidas por personas que han formado parte de la historia del teatro.

La fiesta, abierta a toda la ciudadanía, será el sábado a partir de las 21 horas y contará con el concierto del grupo de versiones Orquesta Motherfucker y Nao & Marcel DJ Set, la intervención de invitados especiales, comida, bebida y "un final de fiesta sorpresa", informa el teatro en un comunicado este martes.

Además, durante todo el fin de semana el Lliure abrirá las puertas de su sede en Montjuïc con las visitas guiadas '(Re) Viure el teatre', creadas por el director y dramaturgo Didier Ruiz.

El itinerario incluye espacios insólitos del teatro como el taller de maquinaria, el almacén de luces y el de vagonetas, la sastrería, la zapatería o el peine.

Las visitas, conducidas por trabajadores, artistas o espectadores del Lliure, se harán entre las 10 y las 16 horas tanto sábado como domingo, tendrán una duración de 50 minutos y es necesaria reserva previa.

'COR CALENT'

Además, en el marco de la Setmana del Llibre en Català, se ha presentado la ficción novelada de Magí Camps, Marta Orriols y Marta Vives 'Cor calent', sobre la vida del Teatre Lliure "a través de las vivencias de quienes lo han hecho posible y que a menudo ocupan un segundo plano".

El libro ha sido coeditado por Comanegra y el Teatre Lliure con motivo del 50 aniversario y ya se puede encontrar en las librerías y online.