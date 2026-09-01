El Teatre Texas de Barcelona recuperará 'La pols' con dirección de Sílvia Munt

Archivo - Presentación de la programación de la temporada 2026-2027 del Teatre Texas de Barcelona - TEATRE TEXAS - Archivo

BARCELONA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Teatre Texas de Barcelona recuperará en la temporada 2026-2027 'La pols' de Llàtzer Garcia en una nueva producción que dirigirá Sílvia Munt y que contará con Nil Cardoner y Daniela Brown en su reparto, en un año que el teatro celebrará el aniversario de 'Fairfly' de La Calòrica y estrenará el montaje 'Bona nit, poncelles'.

La nueva producción de 'La pols', que se estrenará el 28 de enero, ofrece una nueva mirada al drama sobre el duelo, los silencios familiares y la incapacidad de expresar las emociones, informa el teatro este martes en un comunicado.

La comedia 'Desparellats', con Esther López y Ricard Farré en los papeles protagonistas, abrirá la temporada, y el musical 'Després de nosaltres', de Jumon Erra, volverá del 22 de septiembre al 15 de noviembre tras su paso por el pasado Festival Grec de Barcelona.

Del 18 de noviembre al 13 de diciembre regresará un nuevo montaje de la tragicomedia 'Rita' de Marta Buchaca, con un nuevo reparto formado por Andrés Herrera y Meritxell Huertas, y del 12 de diciembre al 3 de enero regresará 'Acorar' de Toni Gomila.

Tras su primera temporada en el Maldà, 'L'estiueig' de Els Pirates Teatre hará el salto al Texas del 16 de diciembre al 14 de enero, condensando la trilogía de Carlo Goldoni, y el periodista Eloi Vila estrenará en enero 'De bales i cigrons corcats', un monólogo dirigido por Feli Faixedes sobre los recuerdos y silencios familiares.

El Teatre Texas estrenará el 30 de marzo 'Bona nit, poncelles' de Víctor Borràs, una comedia negra dirigida por Xavier Ricart y protagonizada por Mireia Aixalà, Gemma Brió y Maria Morera, con dos hermanas aisladas por una nevada en la casa familiar.

FESTIVAL CLÀSSICS

El Texas y el Festival Clàssics consolidan su colaboración con dos propuestas: Oye Sherman estrenará el monólogo 'Una història certa sobre la mentida' y Jordi Boixaderas protagonizará 'Rousseau i l'home a la natura'.

A partir del 28 de mayo, La Calòrica celebrará una década de la comedia 'Fairfly' sobre la cultura de las empresas emergentes y la promesa de cambiar el mundo.