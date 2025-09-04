El Teatre Tívoli de Barcelona acogerá 'El fantasma de la ópera' con Daniel Diges y Ana San Martín

Cartel del musical 'El fantasma de la ópera' - TEATRE TÍVOLI

BARCELONA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Teatre Tívoli de Barcelona acogerá a partir del 23 de septiembre el musical de Andrew Lloyd Webber 'El fantasma de la ópera', con Daniel Diges y Ana San Martín en sus papeles protagonistas, informa este jueves el teatro en un comunicado.

Dirigido por Federico Bellone y musicalmente por Julio Awad, esta versión del musical que se podrá ver en Barcelona hasta el 1 de febrero "mantiene el espíritu del original", estrenado en el West End de Londres en 1986 y en Broadway en 1988.

Daniel Diges interpretará a Erik, el misterioso y atormentado fantasma, Ana San Martín a Christine Daaé, la joven soprano enamorada del vizconde Raoul Chagny, a quien dará vida Guido Balzaretti.