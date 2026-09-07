Los teatros catalanes superan los 4 millones de espectadores y Barcelona consolida los 3 millones

Balance de Adetca de la temporada 2025-2026 de los teatros catalanes, con la consellera Sònia Hernández, el concejal de Barcelona Xavier Marcé y la presidenta de Adetca Isabel Vidal - EUROPA PRESS

BARCELONA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los teatros catalanes han superado los 4 millones de espectadores en la temporada 2025-26 en la primera vez que se han ofrecido datos de equipamientos fuera de Barcelona, ciudad que consolida los 3 millones de público por tercer año consecutivo.

En la rueda de prensa de balance de la temporada y la presentación de la 25 gala Catalunya Aixeca el Teló que se celebra este lunes en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona, la consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández; el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona, Xavier Marcé, y la presidenta de la Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya (Adetca), Isabel Vidal, han celebrado los datos.

Los teatros de Barcelona han vuelto a superar los 3 millones de espectadores por tercer año y han establecido un nuevo récord de público con 3.176.328 en la temporada 2025-26, lo que supone 40.000 más que la anterior, una recaudación de 103 millones de euros, un 9,5% más, y una ocupación del 67%.

"Consolidamos por tercer año los 3 millones. Es un buen momento para el teatro, el mejor momento de la historia", ha explicado Vidal, quien ha defendido un sistema teatral fuerte en el que todos sus ámbitos sean necesarios, ha subrayado la cultura como espacio de encuentro y ha vuelto a incidir en la necesidad de que la cultura logre el 2% del presupuesto de la Generalitat.

Este año, por primera vez, se han ofrecido datos de la actividad escénica profesional en toda Catalunya procedente del Sistema Pública d'Espais Escènico-Musicals (Speem), que eleva la cifra de público a 4.081.780 espectadores, con una recaudación de 115,6 millones de euros y una ocupación del 67%.