Los teatros de Focus programan a La Cubana y 'Germans de Sang' en una temporada marcada por el viaje

Los teatros del Grup Focus han programado obras de La Cubana, con 'L'amor venia amb taxi' en el Teatre Romea de Barcelona; una nueva versión del musical 'Germans de sang' en el Teatre Condal; y de T de Teatre, con 'Avui no ploraré' en el Teatre Goya, en su temporada 2025-2026, que tiene el viaje como hilo conductor.

En el acto de presentación de la temporada este viernes, el presidente del Grup Focus, Daniel Martínez, ha hecho honor al 'leit motiv' de esta temporada asegurando: "Iniciamos el viaje y nos veremos en las muchas estaciones de esta emocionante ruta".

El vicepresidente de Artes y contenidos del Grup Focus, Jordi González, ha asegurado que la programación del Teatre Goya ha querido rendir homenaje a este carácter de viaje, ya que "se vertebra en torno a historias y personajes en transformación, buscando respuestas, libertades y nuevas formas de ser".

El Teatre Goya contará esta temporada con las obras 'Malditos tacones', dirigida por Magüi Mira; y 'Poncia', de Luis Luque, en una versión en forma de monólogo del clásico de Lorca 'La Casa de Bernarda Alba', protagonizado por Lolita Flores.

También estará 'Gegant', que ya pasó por el Festival Grec de Barcelona; el regreso de 'La Trena', el espectáculo dirigido por Clara Segura, en su tercera temporada; el nuevo espectáculo de T de Teatre 'Avui no ploraré'; la comedia romántica 'Mejor no decirlo', protagonizada por Maria Barranco e Imanol Arias, o 'L'últim àtom', con Clara Segura y Joan Carreras.

El director artístico del Teatre Romea, Josep Maria Pou, ha dicho que es una alegría saber que estarán con La Cubana en el Romea durante casi 5 meses y asegura que la creación de una temporada teatral "se parece a un viaje largo e incierto, donde el entusiasmo inicial convive con la duda y el esfuerzo".

Así, el Romea contará con el retorno de La Cubana --que vuelve 40 años después a este teatro-- con su nuevo espectáculo 'L'amor venia amb taxi'; 'Vània', de Simon Stephens, monólogo dirigido por Nelson Valente y protagonizado por Joel Joan; o Lluís Homar protagonizando 'Memorias de Adriano' de Marguerite Yourcenar.

También estará 'Las amargas lágrimas de Petra Von Kant', versión de la obra de Rainer Werner Fassbinder, dirigida por Rakel Camacho y protagonizada por Ana Torrent; y Toni Acosta interpretará 'Una madre de película' de Juan Carlos Rubio, monólogo cómico sobre la maternidad.

El director artístico del Teatre Condal, Daniel Anglès, ha señalado que los mejores viajes que ha hecho han sido desde la butaca de un teatro y considera que vale la pena dedicarse al teatro porque con él puede "ayudar" viendo lo que ocurre en el contexto actual.

En el Teatre Condal se podrá ver esta temporada 'Un sogre de lloguer' de Susanna Garachana y Jaume Viñas con Joan Pera; 'Germans de sang', una nueva versión del musical, con dirección del propio Anglès y un reparto encabezado por Mariona Castillo, Triquell, Albert Salazar y Roc Bernardí; y 'Una idea genial' de Sébastien Castro.

La directora artística de La Villarroel, Tania Brenlle, ha puesto en valor los diez años al frente del teatro y considera que con este inicio de temporada se renueva "el compromiso de continuar acogiendo artistas, compañías, productoras y espectadores; de caminar juntos y hacer de La Villarroel un destino donde quedarse un rato y volver siempre".

La Villarroel acogerá esta temporada 'Grand Canyon' de Sergi Pompermayer con dirección de Pere Arquillué; 'La mà' de Martin McDonagh dirigida por Pau Carrió; 'Göteborg' de Lucy Kirkwood; y 'Els fills', dirigido por David Selvas, entre otros montajes.

ANTERIOR TEMPORADA Y PROYECTO GÈNESIS

La temporada pasada el Grup alcanzó la cifra de 517.000 espectadores y de 10,97 millones de euros de recaudación, en el cómputo total del Condal, Romea, La Villarroel y el Goya; además, presentó 80 espectáculos en 1.488 representaciones, con una media de 372 por teatro; en gira se hicieron 379 bolos y 4 espectáculos de producción propia hicieron temporada en Madrid.

Martínez augura que en esta temporada seguirá este crecimiento y que también ha aumentado el presupuesto de 14 a 15 millones; y cree que ante la situación en Gaza, el mundo de la cultura no se puede quedar callado: "Tenemos una voz más o menos importante, pero una voz que muchas veces se escucha. No es momento de tapar esta voz. Lo que está pasando en conflictos como el de Gaza, no tiene nombre".

Por último, ha destacado el proyecto Gènesis, que supondrá la construcción de un nuevo teatro --con unas 500 localidades-- y escuela artística, con el inicio de obras previsto para enero de 2026 --que se alargarán unos dos o tres años-- donde está la sede de Focus, en el Poblenou, por lo que ésta se desplazará temporalmente.