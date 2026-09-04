Los teatros de Focus programan obras de Flotats, Gonyalons, Sbaraglia y Munt en su 40 aniversario

Presentación de la temporada de los teatros del Grup Focus - FOCUS

BARCELONA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los teatros de Grup Focus (Romea, Goya, La Villarroel y Condal) programarán 60 espectáculos en la temporada 2026-27 en la que el grupo cumple 40 años y contarán con obras de los directores Josep Maria Flotats, Sergi Belbel, Sílvia Munt, el dramaturgo Juan Mayorga y actores como José Sacristán, Emma Vilarasau, Leonardo Sbaraglia, Àngels Gonyalons, Joel Joan, Pere Arquillué y Joan Pera.

En la presentación este viernes de la temporada, el presidente de Grup Focus, Daniel Martínez de Obregón, ha defendido que el teatro ofrece racionalidad emotiva y entretenimiento inteligente en "momentos de descontento social y político", y ha asegurado que los teatros facilitan la convivencia ciudadana alejada del pesimismo y la desafección.

La ceo del Grup Focus, Isabel Vidal, ha asegurado que la temporada 2025-26 fue "extraordinariamente positiva", con 534.000 espectadores y 14,7 millones de recaudación en los 68 espectáculos programados, y que la 2026-27 evidencia la vitalidad del proyecto.

Vidal ha afirmado que esta temporada cuenta con un presupuesto para la división teatral de 14,5 millones de euros, y ha dicho que el grupo tiene claro que ha de seguir "produciendo más, programando más y asumiendo más riesgos" como el proyecto en marcha del Teatre Gènesis.

TEATRE ROMEA

El Teatre Romea, cuyo director Josep Maria Pou ha tenido un recuerdo para el actor recientemente fallecido Francesc Garrido, ha iniciado su temporada con 'El hijo de la cómica', dirigida y protagonizada por José Sacristán, a la que seguirá 'Todos los ángeles alzaron el vuelo', 'Palabra de perro' en la que Juan Mayorga adapta 'El coloquio de los perros' de Miguel de Cervantes.

El teatro contará en su programación con 'La promesa de l'alba', dirigida por Josep Maria Flotats; el regreso de 'El retrat de Dorian Grey' con Àngels Gonyalons tras su estreno en el Grec; la comedia 'El botí' con Pere Arquillué, y la reposición de 'Gegant' en la que Pou da vida a Roald Dahl.

TEATRE GOYA

El Teatre Goya comienza su temporada con el regreso de Lolita Flores al frente de 'Poncia' en una temporada que tendrá 'El gran inquisidor' con Lluís Homar en una versión del clásico de Dostoievski; 'Panorama des del pont' dirigida por Sílvia Munt, y la vuelta de 'Un sogre de lloguer' con Joan Pera.

El teatro programará la comedia 'Una idea genial' dirigida por Xavier Ricart; 'Los días perfectos' protagonizada por Leonardo Sbaraglia; 'Les filles', con las actrices Anna Sahun, Maria Molins y Rosa Boladeras; 'Assassinat per a dos' y 'Les dones sàvies', una revisión del clásico de Molière.

LA VILLARROEL

La Villarroel abre su temporada con 'Primera llei de Newton', con la dirección de Nelson Valente; a la que seguirán 'Morning Sun', con las actrices Míriam Iscla, Anna Güell y Raquel Ferri; 'El niu' dirigida por Pau Carrió y la comedia 'You say tomato I say potato'.

Completarán la programación de la sala 'Disección de la bondad en tres actos', con Diego Lorca y Pako Merino; 'Dones de ràdio' con la dirección de Sergi Belbel y Àngels Gonyalons, Sara Espigul y Sara Diego en el reparto; 'Un lloc comú' y la vuelta de 'Els fills' protagonizada por Emma Vilarasau, Mercè Aránega y Jordi Boixaderas.

TEATRE CONDAL

El Teatre Condal, que empieza su temporada con la comedia '53 domingos' de Cesc Gay con Julián López en el reparto, seguirá con 'Bons i dolents', escrita y protagonizada por Joel Joan, y la vuelta del musical 'Germans de sang'.

La programación del teatro también sumará 'Ella era Anita', 'Artemis', 'Las Trrece' y 'Recetas para un musical', antes de finalizar temporada con 'Shampoo'.