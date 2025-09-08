El Telèfon de Prevenció del Suïcidi atiende más de 24.000 llamadas desde que se creó en 2020

BARCELONA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Telèfon de Prevenció del Suïcidi, impulsado por el Ayuntamiento de Barcelona y Esperança en Línia, ha atendido 24.182 llamadas desde que se creó en agosto de 2020, informa Fundació Ajuda i Esperança en un comunicado de este lunes.

El servicio, que opera bajo el número 900 925 555, ha celebrado este verano sus primeros 5 años de actividad y ha intervenido "de manera positiva" en 300 tentativas de suicidio inminentes o que estaban en curso en el momento de la llamada.

De estas ocasiones, en 271 casos se ha podido redirigir la situación alertando a los servicios de emergencia públicos; la entidad tiene conocimiento de 100 rescates activos; y más de 100 voluntarios formados dan atención en esta línea, que es gratuita, confidencial y que está operativa las 24 horas todos los días del año.

El perfil más frecuente de persona que realiza esta llamada es tanto de hombre como de mujer: hay prácticamente paridad, aunque las mujeres tienen una presencia un poco superior; y suelen tener entre 36 y 55 años; viven en Barcelona y su área metropolitana; y la mayoría viven solos o se encuentran en el paro.

El dispositivo, que fue "la primera línea en toda España" en atender exclusivamente a personas que manifestaban conductas suicidas en cualquiera de su expresiones, se dirige también a las personas supervivientes, así como a quien busca consejo para dirigir estas inquietudes detectadas en algunas persona de su entorno.