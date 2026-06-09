Telefónica despliega "el mayor refuerzo" de la red en Catalunya para la visita papal

El Papa León XIV a su llegada a la homilía en la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia, a 9 de junio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). La homilía es el primer acto del Papa León XIV en Barcelona y aunque la entrada a la catedral es por invita - Alberto Paredes - Europa Press

BARCELONA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Telefónica ha desplegado "el mayor refuerzo" de la red en Catalunya como colaborador tecnológico principal de la visita del Papa León XIV a Barcelona y Montserrat, informa en un comunicado este martes.

La empresa también ha realizado el despliegue en la visita que el Pontífice ha realizado a Madrid y en la que hará en las Islas Canarias a partir de este jueves.

Ha explicado que, durante las jornadas que está en Catalunya, ha reforzado de forma especial la infraestructura y la capacidad de la red "para dar respuesta a la elevada concentración de asistentes" prevista.

Además, la compañía operará las comunicaciones del Papa, de su comitiva y de toda la organización que acompaña la gira.

Durante toda la visita en España de León XIV, Telefónica ha reforzado más de 1.300 puntos de red, ha desplegado cuatro unidades móvil 5G, ha activado 10 conexiones satelitales tácticas y ha desplegado 20 kilómetros de fibra óptica.