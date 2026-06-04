Telefónica y la Sagrada Familia colaborarán en la conmemoración del Año Gaudí

El presidente delegado de la Junta Constructora de la Sagrada Familia, Esteve Camps (I), y el director general de Telefónica en Catalunya, Chema Casas (D) - TELEFÓNICA

BARCELONA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Telefónica ha firmado un acuerdo de colaboración con la Junta Constructora del Templo Expiatorio de la Sagrada Familia para apoyar los actos conmemorativos del centenario de la muerte de Antoni Gaudí, que incluyen la inauguración de la Torre de Jesucristo, informa este jueves en un comunicado.

La compañía, colaboradora habitual de la Sagrada Familia, ha querido "intensificar su ayuda para la celebración del que será el acto central de la conmemoración del año Gaudí" y que forma parte de un total de 31 eventos, financiados íntegramente a través de un plan de mecenazgo con empresas colaboradoras.

El acuerdo contempla la colaboración de Telefónica en distintas iniciativas vinculadas a la inauguración de la Torre de Jesucristo y a los actos institucionales y culturales previstos durante el Año Gaudí, incluyendo experiencias digitales, contenidos audiovisuales y proyectos tecnológicos orientados a acercar la obra de Gaudí a millones de personas en todo el mundo.

Telefónica impulsará el documental 'Sagrada Familia, 7 días antes', producido por la productora TBS, propiedad de Telefónica, y se podrá ver en Movistar Plus, sobre los siete días previos a la gran inauguración de la Torre de Jesús y conmemorando el centenario de la muerte de Antonio Gaudí.

El relato acompaña el trabajo cotidiano de los equipos implicados y muestra al detalle la preparación de un acto de gran complejidad: la coordinación técnica, los ensayos, la toma de decisiones simbólicas y la gestión de los imprevistos hasta la llegada del día clave.

TOUR DE FRANCIA

La colaboración entre Telefónica y Sagrada Familia también tendrá una presencia destacada en la salida del Tour de Francia, que este año arranca en Barcelona, frente al templo expiatorio, con la participación del Movistar Team.

El director general de Telefónica en Catalunya, Chema Casas, ha afirmado que la compañía "reafirma su labor en la preservación y difusión del patrimonio cultural, participando activamente en un proyecto conmemorativo de relevancia en todo el mundo".