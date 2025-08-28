El teléfono 112 recibe 91 llamadas hasta las 16.30 horas por fuertes lluvias en Catalunya

Información sobre llamadas al teléfono 112 por lluvias intensas este jueves - 112

BARCELONA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El teléfono de emergencias 112 ha recibido 91 llamadas relacionadas con las fuertes lluvias en Catalunya hasta, aproximadamente, las 16.30 horas de este jueves, según han informado en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Por comarcas, la mayoría de las llamadas (el 37,93%) corresponden al Vallès Occidental; el 11,49%, al Barcelonès; el 8,05% al Vallès Oriental y el 8,05%, al Baix Llobregat (Barcelona).

Por municipios, Sant Cugat del Vallès es la población desde la que se han efectuado más llamadas (20), seguida de Barcelona (10) y Cerdanyola del Vallès (5), todas ellas en la provincia de Barcelona.