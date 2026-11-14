El teléfono de atención ciudadana 012 de la Generalitat empieza a operar en fin de semana

Archivo - Fachada del Palau de la Generalitat, a 22 de febrero de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El teléfono de atención ciudadana 012 de la Generalitat empieza este sábado a operar también en fin de semana, de tal forma que estará disponible todos los días, informa el Govern en un comunicado.

Concretamente, el servicio funcionará los sábados y domingos no festivos de 9 a 20 horas, mientras que de lunes a viernes se mantendrá de 8 a 22 horas, horario en que la ciudadanía puede recibir la atención de agentes para trámites y dudas en un servicio telefónico que, desde julio de 2024, es gratuito.

Con esta apuesta, se resuelve una "anomalía", según el conseller de la Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, que ha enmarcado la medida en el plan de reforma de la administración del Govern que pilota su Departamento.

"El fin de semana es cuando la gente tiene tiempo, cuando estás con tu familia, cuando surge el momento de realizar un trámite. Por tanto, resolvemos la anomalía de que el 012 no estuviera disponible los sábados y domingos", ha expresado.

Actualmente forman parte del 012 un total de 350 agentes que informan y acompañan a la ciudadanía en el uso de servicios digitales, para hacer trámites con la administración de la Generalitat, pagar impuestos, solicitar cita previa con oficinas presenciales y resolver dudas sobre servicios públicos de la Generalitat.

CADA VEZ MÁS DEMANDA

El 012 es un servicio cada vez más usado, según los datos de la Generalitat: entre enero y octubre de 2026 atendió 2.251.955 llamadas, 323.747 más que en el mismo periodo de 2025 (un 16,8% más), y cerca de las 2.322.402 llamadas de todo 2025.

En 2017 atendía aproximadamente 1,25 millones de llamadas al año, y desde entonces casi cada año ha aumentado su actividad, hasta consolidarse desde 2024 por encima de los 2 millones de llamadas anuales.

POR TIPO DE CONSULTA

Por ámbitos, la mayoría de consultas este 2026 han sido sobre sociedad, ciudadanía y familias (400.657), seguidas de movilidad y transporte (314.625) y economía (213.660).

La consulta más realizada es sobre la Renta garantizada de ciudadanía, con 83.738 atenciones, seguida de cuestiones sobre embargos o deudas (56.795), reconocimiento del grado de discapacidad (44.068), entre otras como las ayudas al alquiler, las becas educativas o las prestaciones sociales, por encima de las 30.000 en lo que llevamos de 2026.