El teléfono de emergencias 112 de Catalunya ampliará su plantilla y dará más apoyo psicosocial

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque - EUROPA PRESS

BARCELONA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha autorizado al Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 de Catalunya (CAT112) abrir un proceso de contratación por 2 años desde 2026, para incrementar los profesionales que atienden llamadas y tener más encargados de ofrecer apoyo psicosocial sobre prevención y en caso de emergencia.

El nuevo contrato incluye mejoras cuantitativas y cualitativas sobre la continuidad y calidad del servicio, en pleno aumento de la demanda; bienestar del personal, con herramientas de apoyo emocional, formación continua y protocolos de protección; y más responsabilidad social y ambiental del servicio, informa el Govern tras el Consell Executiu de este martes.

También se ampliarán los profesionales que atienden las llamadas, así como los profesionales de coordinación y de supervisión, y del personal de guardia que puede incorporarse en caso de una emergencia que haga incrementar las llamadas al 112.

Además, como medida de protección integral del personal, se pedirá a la empresa adjudicataria un protocolo específico de prevención, detección y actuación ante acoso laboral como sexual por razones de género, orientación sexual y origen, así como formación especializada en igualdad y gestión de acoso para todo el personal.

El contrato se hará por un valor estimado de 50.332.920 euros y tendrá un presupuesto base de licitación de 27.683.106, con una duración inicial desde el 1 de abril de 2026 hasta el 31 de marzo de 2028, con posibilidad de prórroga por un periodo máximo equivalente al del contrato inicial.