El teléfono de emergencias 112 recibe 1.619 llamadas por el temporal en Catalunya hasta las 11 horas

Europa Press Catalunya
Publicado: martes, 20 enero 2026 12:00
BARCELONA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El teléfono de emergencias 112 de Catalunya ha recibido un total de 1.619 llamadas hasta las 11 horas de este martes por el temporal que afecta a Catalunya, 200 de ellas en las últimas dos horas.

Los avisos responden a un total de 1.130 incidentes, ha informado el 112 en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Por comarcas, destacan el Maresme (156), Baix Empordà (138), Barcelonès (128), Selva (120) y Gironès (115).

