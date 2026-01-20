El teléfono de emergencias 112 recibe 2.029 llamadas por el temporal en Catalunya hasta las 15.15 horas

Europa Press Cataluña
Publicado: martes, 20 enero 2026 15:30
BARCELONA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El teléfono de emergencias 112 de Catalunya ha recibido un total de 2.029 llamadas hasta las 15.15 horas de este martes por el temporal que afecta a Catalunya, más de 400 en las últimas cuatro horas.

Los avisos corresponden a un total de 1.439 expedientes relacionados con el episodio de lluvias, ha informado el 112 en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Por comarcas, destacan el Baix Empordà (18,35% de las llamadas), Maresme (14,23%) y Gironès (11,78%).

