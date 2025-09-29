El teléfono de emergencias recibe 131 llamadas hasta las 16 horas por las lluvias en Tarragona

Archivo - Una joven camina con un paraguas, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

TARRAGONA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El teléfono de emergencias 112 ha recibido hasta las 16 horas de este lunes 131 llamadas relacionadas con el episodio de lluvias que está afectando al sur de Catalunya.

Según ha informado el 112 en un apunte en 'X', recogido por Europa Press, la mayoría de avisos se han producido en el Montsià (61) y el Baix Ebre (36), en la provincia de Tarragona.

La consellera de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat, Núria Parlon, ha explicado que Protecció Civil mantendrá la alerta por lluvias todo el día.