El temporal del mar en Barcelona ciudad obliga a activar la alerta del plan de emergencia

BARCELONA 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha activado este jueves el Plan Básico de Emergencia Municipal en fase de alerta "ante las previsiones meteorológicas y el incremento de la altura de las olas".

Esta fase se activa cuando hay aviso de mal estado del mar, cuando hay alta probabilidad de olas superiores a 2,5 metros y cuando el litoral sufre los efectos, por lo que es "un peligro para las personas o por destrozos en el mobiliario", informa en un comunicado.

La Guardia Urbana se ha desplegado en el litoral, cierra el paso a los espigones y las zonas donde rompen las olas, recomienda no ir a las playas, y recuerda la prohibición de ir a los espigones de la playa y de entrar en el agua mientras hay bandera roja, izada en todas las playas.