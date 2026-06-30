La terapeuta de la familia Andic declara durante más de 2 horas y media ante la jueza

La terapeuta de la familia Andic, Julia Lüderwaldt, a su llegada al Juzgado Nº4 Martorell, a 30 de junio de 2026, en Martorell, Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press

El último testigo en prestar declaración este martes será la pareja de Isak Andic, Estefania Knuth

MARTORELL (BARCELONA), 30 (EUROPA PRESS)

La terapeuta de la familia Andic ha declarado durante más de 2 horas y media ante la titular del Juzgado de Instrucción 5 de Martorell (Barcelona), que investiga la muerte del fundador de Mango, Isak Andic, tras precipitarse por un barranco en las Cuevas del Salnitre en Collbató (Barcelona) el 14 de diciembre de 2024.

La terapeuta, que ha comenzando a declarar como testigo a las 11.30 horas de este martes, ha finalizado sobre las 14.10 horas y ha abandonado el edificio minutos después acompañada por agentes de los Mossos d'Esquadra.

Tras ella, ha comenzado a declarar, también como testigo, su hermana y, posteriormente, está previsto que lo haga la que era pareja del fallecido, Estefania Knuth.

LOS EXCURSIONISTAS

Los primeros testigos en declarar este martes han sido los dos excursionistas que auxiliaron a Jonathan Andic --investigado por presunto homicidio-- tras la caída de su padre.

Los excursionistas han señalado que se lo encontraron "bloqueado, afectado y en estado de shock", han explicado fuentes judiciales a Europa Press.

También han explicado que en la zona en la que Isak Andic sufrió la caída mortal hay un terraplén en el que, "si pierdes la línea", te puedes caer porque no hay lugar al que agarrarse.