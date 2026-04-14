El tercer sector catalán celebra la regularización de migrantes pero pide más recursos y claridad

Logotipo de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya - TERCER SECTOR SOCIAL DE CATALUNYA

BARCELONA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya ha valorado positivamente el proceso de regularización de personas migrantes, aunque ha reclamado más recursos, claridad en los trámites y plazos más amplios para garantizar su aplicación, según ha explicado este martes mediante un comunicado.

Las entidades han señalado que la regularización es "imprescindible" para garantizar derechos y mejorar las condiciones de vida de miles de personas, y han advertido de la relación entre la falta de documentación y el riesgo de pobreza o exclusión social, que afecta a cerca de la mitad de la población extranjera en Catalunya.

No obstante, han mostrado su preocupación por el poco tiempo previsto para presentar solicitudes, la complejidad de los trámites y la necesidad de aclarar aspectos clave del proceso, a la espera de la publicación del decreto en el Boletín Oficial del Estado.

También han reclamado información clara y accesible en varios idiomas, trámites más sencillos y el refuerzo de la atención presencial, ante unos servicios que consideran ya saturados, con el objetivo de evitar que posibles beneficiarios queden fuera por dificultades administrativas.

Las entidades han asegurado que acompañarán a las personas durante el proceso, aunque han advertido de la falta de recursos extraordinarios y han pedido que las administraciones refuercen de forma estructural los servicios para dar respuesta no solo a esta regularización, sino también a futuras necesidades.