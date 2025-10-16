La tercera jornada de 080 Barcelona Fashion se centra en la relación entre marcas y fabricantes

BARCELONA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La tercera jornada de la pasarela 080 Barcelona Fashion ha estado marcada por la celebración del TexMeeting 2025, un espacio para tejer alianzas de futuro en el sector textil, y ha acogido dos mesas redondas centradas en cómo mejorar la relación entre marcas y fabricantes, informa la organización en un comunicado este jueves.

Organizada por la Generalitat, mediante el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM) del Departamento de Empresa y Trabajo, la penúltima jornada de esta edición ha reunido firmas con una trayectoria consolidada, como Guillermina Baeza, y propuestas disruptivas de creadores como Outsiders Division o Dominnico.

Las colecciones han aportado "visiones que abarcan desde la elegancia atemporal hasta la experimentación más radical", una apuesta que ha permitido a los visitantes, textualmente, ser cautivados por la fuerza visual y conceptual de cada firma.