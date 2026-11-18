BARCELONA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La tercera edición de la Nit del ConTech 2026, organizada por el Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITeC) y el Barcelona ConTech Hub ITeC, que se celebrará el 30 de noviembre en Barcelona, tiene como objetivo impulsar la innovación y la tecnología en el sector de la construcción y contará con la presencia del conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper.

"Este debate es de especial relevancia en un momento en el que la innovación tecnológica comienza a ganar peso también como herramienta para dar respuesta al problema de la vivienda", informan los organizadores en un comunicado este miércoles.

Recuerdan que, el pasado 3 de noviembre, la presidenta del Banco Europeo de Inversiones, Nadia Calviño, anunció un nuevo programa con el Institut Català de Finances (ICF) dotado con 495 millones de euros por impulsar la construcción de vivienda asequible y social en Catalunya.

"La industrialización, la inteligencia artificial, la robótica, la digitalización o el desarrollo de nuevos materiales abren la puerta a procesos constructivos más eficientes, con plazos más ajustados, un mejor aprovechamiento de los recursos y una mayor capacidad para dar respuesta a las necesidades de vivienda", afirman.

PUNTO DE ENCUENTRO

En este sentido, la Nit del ConTech "actuará como punto de encuentro" entre los diferentes agentes de el ecosistema, conectando las necesidades de las empresas constructoras, posibles inversores y las administraciones, con las soluciones desarrolladas por startups y empresas tecnológicas.

Durante la noche también tendrá lugar la segunda edición de los Premios ConTech, donde se hará entrega de seis galardones estructurados en las siguientes categorías: Digitalización, Sostenibilidad y Construcción 4.0, además del Premio Corporate ConTech, Premio Impuls ConTech y Premio Women for ConTech.