Teresa Ribera asegura que las eléctricas subirían los precios "mucho más" sin el tope al gas

Defiende que la relación con Argelia es "sólida y amplia" y que el suministro de gas no está en peligro

BARCELONA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha asegurado que las compañías eléctricas propondrían "precios mucho más altos" si el Gobierno no hubiera aprobado el tope de precio al gas para reducir el precio de la factura de la luz.

En una entrevista a 'La Vanguardia' recogida este domingo por Europa Press, Ribera ha concretado que las compañías subirían las tarifas a 180 y 200 euros MWh si el Gobierno no lo hubiera impedido: "No puede ser que en unas circunstancias como estas lo que no vale más genere unos beneficios de semejante calado", ha argumentado.

De hecho, ha asegurado que de 200 euros de media que podrían cobrar el MWh, las eléctricas ahora lo podrán a hacer como máximo a 140, algo que les comportará una "importantísima disminución de los beneficios potenciales que hubieran recogido las eléctricas".

Ha explicado que la denominada 'excepción ibérica' comporta que, si para producir electricidad se necesita un 20% o 25% de gas, se pague eso "y no todo lo demás", y ha asegurado que supondrá un ahorro de entre el 15% y el 20% en la factura.

También ha sostenido que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) está analizando la información que las eléctricas están obligadas a trasladarse desde septiembre, para "arrojar más transparencia y exigir información de los precios entre quien genera la energía y quien la comercializa, pero también entre estos y el cliente final".

RELACIÓN "SÓLIDA" CON ARGELIA

Ha negado que el suministro de gas en España esté en riesgo por el anuncio de Argelia de romper las relaciones comerciales con España, y ha asegurado que la relación entre ambos países es "suficientemente importante, sólida y amplia tanto en el tiempo como en los temas de interés como para desear una pronta recuperación de esta situación".

Considera que el suministro del gas depende de contratos entre empresas privadas que deben "quedar al margen de ese posicionamiento político" y cree que las energéticas españolas han diversificado sus proveedores para evitar la dependencia.

Preguntada por si España puede salir perjudicada de una intensificación de los vínculos entre Argelia e Italia, ha dicho textualmente que la relación con los italianos es buenísima y que, de hecho, España le está ayudando con suministros de gas natural licuado "y se ha llegado a contemplar el gasoducto Barcelona-Livorno, aunque todavía es un proyecto muy preliminar".

MIDCAT

Y, en cuanto a las conexiones con Francia, ha asegurado que la interconexión con el país "es una prioridad oficial" para la Unión Europea y que hay un trazado para el gran corredor de hidrógeno ibérico que coincide con el del gasoducto Midcat.

Ha defendido que Francia está "mucho más abierta" en relación con el Midcat y ha apuntado que el debate actual pasa por saber cuáles son los plazos para llevarlo a cabo, puesto que ya se ha desbloqueado la conexión submarina por el golfo de Vizcaya y se impulsarán las pirenaicas.