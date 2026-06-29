La terminal Best representa el 42% del VAB del Puerto de Barcelona y el 0,7% del catalán

(I-D)KPMG Arturo Fernández-Palacios (KPMG), José Alberto Carbonell (Puerto De Barcelona), Guillermo Belcastro (Hutchison), Josep Santacreu (Cámara De Barcelona), Y José Antonio Acha (Hutchison) - EUROPA PRESS

BARCELONA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La terminal Best del Puerto de Barcelona representa el 42% del valor añadido bruto (VAB) del enclave, el 10% del sector del transporte catalán y el 0,7% del conjunto de la economía catalana, según un estudio realizado por KPMG.

Han participado este lunes en la presentación del estudio el presidente del Puerto, José Alberto Carbonell; el presidente de la Cámara de Barcelona, Josep Santacreu; el ceo de Hutchison Ports Best, Guillermo Belcastro; el subdirector financiero, José Antonio Acha, y el manager de infraestructuras de KPMG Arturo Fernández-Palacios.

La terminal, que este lunes recibirá otras dos grúas, cerró 2025 con un VAB de 2.195 millones de euros, el 44% del cual directo y el 56%, indirecto, y ha permitido crear 20.571 puestos de trabajo desde que inició operaciones en 2013, de los que 7.313 son directos y 13.258, indirectos.

Fernández-Palacios ha explicado que los datos de empleo son una estimación y que no solo tienen en cuenta a los empleados de Hutchison Best en el Puerto, sino que suma a los estibadores y al resto de servicios portuarios.

La previsión es que, durante la concesión de 45 años de la terminal ampliables a 5 más, Hutchison aporte 800 millones de euros a la recaudación del Puerto de Barcelona, y hasta 2025 ya había aportado 181 millones procedentes del tráfico de mercancías, a lo que se deben añadir la tasa de ocupación y actividad.

Acha ha añadido que, en 2025, la terminal Best operó 2,8 millones de contenedores --con un crecimiento medio anual del 10,1%--, 1.273 barcos, 754.000 camiones y 2.941 trenes.

"PASO DE GIGANTE" EN MODERNIZACIÓN

Carbonell ha afirmado que la terminal Best fue "un paso de gigante" en la modernización del Puerto, por mentalidad, forma de trabajar y servicios que ofrece, lo que ha dicho que impulsó la competitividad del enclave.

Ha celebrado que la terminal propició un "cambio de cultura" con la construcción de una terminal ferroviaria para dar servicio a sus clientes, más allá de los servicios que se dan a los buques.

El presidente del Puerto ha celebrado la colaboración con Hutchison y ha asegurado que, en el mercado, hay dinero para llevar a cabo proyectos, pero que "lo que no es fácil es encontrar proyectos y personas que los puedan desarrollar".

ACCESOS FERROVIARIOS

Santacreu ha explicado que, en 2025, el 12% de los contenedores del Puerto y el 31% de los vehículos se movieron en ferrocarril, "lejos de lo que sería necesario", y ha insistido en la necesidad de acelerar la construcción de los nuevos accesos ferroviarios al enclave,

Ha lamentado que esta nueva infraestructura lleva 10 años de retraso y que, a pesar de la previsión de que las obras empiecen en 2027, no acabarían hasta 2032, por lo que ha reclamado que las administraciones concentren sus esfuerzos en esta obra para culminar el proyecto.

Belcastro ha recordado que Hutchison eligió Barcelona para ampliar el hinterland del Puerto a través del ferrocarril, algo que "está pasando, aunque va más lento de lo previsto".

Preguntado por la prensa por el impacto de la reciente crisis en las infraestructuras ferroviarias catalanas, ha dicho que es "difícil poner cifras a situaciones extremas" y ha añadido que la red debe ser mejorada, algo que ha dicho que se está haciendo.