Terrassa (Barcelona) pide una "investigación transparente" del caso de suicidio en el hospital

BARCELONA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Terrassa (Barcelona) ha lamentado el suicidio de una mujer en las Urgencias del Hospital de Terrassa el pasado 22 de agosto, y ha pedido al Govern que impulse una "investigación transparente" para aclarar los hechos.

En un comunicado este viernes, ha expresado su pésame a la familia y a los trabajadores que tuvieron que actuar ante estos hechos, así como ha trasladado su "preocupación y tristeza por una situación que nunca se debería haber producido".

Ha considerado imprescindible que la Conselleria de Salud de la Generalitat impulse una investigación transparente para aclarar qué sucedió y extraer las conclusiones necesarias.

Asimismo, ha pedido al Hospital de Terrassa una revisión interna del caso que permita analizar el funcionamiento y los protocolos actuales, con el objetivo de mejorar la atención y evitar situaciones similares en el futuro.

El consistorio ha dicho que este caso pone de manifiesto la importancia de continuar reforzando los recursos destinados a la salud mental y a la psiquiatría, tanto en personal como en medios materiales, para dar respuesta a las necesidades crecientes y garantizar una atención adecuada en todo momento.

El ayuntamiento ha dicho que estas peticiones se trasladarán próximamente a la consellera de Salud, Olga Pané, en el marco de una reunión que se está acabando de concretar con el departamento.