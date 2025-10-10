Terres de l'Ebre (Tarragona) estarán en alerta por lluvias intensas el sábado y domingo

Activada la alerta Inuncat por lluvias intensas el sábado y domingo en Terres de l'Ebre (Tarragona) - SERVEI METEOROLÒGIC DE CATALUNYA (SMC)

TARRAGONA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha activado este viernes en fase de alerta el Plan Especial de Emergencias por Inundaciones de Catalunya (Inuncat) por la previsión de intensidad y acumulación de lluvia este sábado y domingo en las comarcas de Terres de l'Ebre (Tarragona), ha informado en un comunicado.

El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) prevé que se den episodios de precipitación de hasta 40 l/m2 en 30 minutos, con acumulaciones de hasta 100 l/m2 en 24 horas, y alerta de que algunos fenómenos localmente torrenciales pueden precipitar crecimientos repentinos de barrancos, ríos y zonas inundables.

La intensidad de la lluvia disminuirá a partir del domingo por la mañana, en que se extenderán las precipitaciones en el centro y el litoral sur de Catalunya.

Protecció Civil pide extremar las precauciones en las actividades en el exterior y en la movilidad, así como no travesar ríos y barrancos ni acercarse a zonas inundables.

Tanto la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) como la Agència Catalana de l'Aigua (ACA) intensificarán la vigilancia de las cuencas hidrográficas ante los posibles crecimientos.