The Cure empieza su concierto en el Palau Sant Jordi de Barcelona con la nueva canción 'Alone'

BARCELONA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo británico The Cure ha inaugurado este jueves pocos minutos después de las 21.00 horas su concierto en el Palau Sant Jordi de Barcelona con 'Alone', una de las canciones que incluye su nuevo álbum aún por publicar, 'Songs of a lost world'.

Entre los aplausos de los 17.200 asistentes, la banda, liderada por Robert Smith y acompañado por Reeves Gabrels, Simon Gallup, Roger O'Donnell y Jason Cooper, ha seguido con la famosa 'Pictures of you' y 'A night like this'.

Tras su paso por la capital catalana, el grupo viajará hasta Madrid, donde actuará este viernes, y seguirá su gira por Francia, Suiza, Alemania, Bélgica, Irlanda y varias ciudades de Reino Unido antes de despedirse con una triple cita los días 11, 12 y 13 de diciembre en Londres.