El Tibidabo de Barcelona celebrará este lunes su 'Cançó de Pau' solidaria anual

BARCELONA 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

El parque de atracciones del Tibidabo en Barcelona celebrará este lunes a las 11 su 'Cançó de Pau' solidaria anual, por lo que se invitará a los visitantes a cantar, y durante todo el día pequeños y mayores podrán escribir mensajes en el 'Libro de la Paz'.

El mismo lunes, quienes lleguen antes de las 11 podrán comprar las entradas solidarias de Unicef por 3 euros, con las que podrán participar en la 'Cançó de Pau' y estar en el parque todo el día, informa BSM este domingo en un comunicado.

Es un encuentro organizado de la mano de Unicef en que también participarán la delegada de la Generalitat en Barcelona, Pilar Díaz; el presidente de Unicef Catalunya, Jaume Lanaspa, y la periodista Laura Rosel, entre otros.