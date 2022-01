Time Out Spain lanza el primer anuario de tendencias de Barcelona, 'Next BCN 2022'

Time Out Spain lanza el primer anuario de tendencias de Barcelona, 'Next BCN 2022' - TIME OUT SPAIN

Incluye un calendario visual con los acontecimientos culturales y de ocio "ineludibles"

BARCELONA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Time Out Spain ha lanzado la primera edición del anuario de tendencias de Barcelona 'Next BCN 2022', que avanza acontecimientos y las corrientes culturales y de ocio "ineludibles" este año en la capital catalana.

El anuario incluye un calendario visual con todos los eventos "imperdibles" que tendrán lugar este año en Barcelona, ha informado Time Out Spain en un comunicado.

Se trata de un anuario de más de 100 páginas que recoge tendencias en gastronomía, cultura, escapadas, libros, películas y series, entre otros, seleccionadas por los editores de Time Out y su red de colaboradores.

'Next BCN 2022' está patrocinado por DO Penedès, tendrá una periodicidad anual y está ideado como "pieza para coleccionar", y Time Out Spain prevé lanzar en 2023 'Next Madrid'.

La tirada inicial de este anuario es de 6.000 ejemplares y se distribuirá en las principales librerías de la ciudad y en la web de Time Out Barcelona.

'NEW MEDIA' Y DRAG

Entre los contenidos del anuario, destacan los contenidos en 'new media' sobre youtubers, podcasters, tiktokers e instagramers, y los relacionados con la eclosión de la escena drag barcelonesa.

En este primer 'Next BCN 2022', los editores de Time Out también avanzarán las tendencias en moda inclusiva y sostenible; sobre el aprovechamiento alimentario, y seleccionarán los 22 vocablos que se incorporarán al vocabulario este año, con términos como 'uptalking', la hidroponia y la Guasha.