La Time Use Initiative celebra la propuesta del Gobierno para eliminar el cambio de horario

BARCELONA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Time Use Initiative (TUI) ha celebrado la propuesta del Gobierno ante el Consejo de Energía de la Unión Europea para eliminar el cambio de horario estacional en 2026.

En un comunicado este lunes, ha afirmado que la propuesta del Gobierno "está en línea con la evidencia científica que indica que lo más saludable es mantener un horario fijo".

La TUI ha considerado que el horario fijo que preferiblemente se debería establecer es el de invierno, ya que es "el más alineado con el horario solar".