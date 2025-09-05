TMB abrirá al público 8 espacios no habituales, entre ellas las conocidas "estaciones fantasma"

Imagen de la antigua estación de Correus del Metro de Barcelona. - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) abrirá al público general 8 espacios emblemáticos y poco habituales en el marco de la celebración de su centenario, y entre ellos habrá las conocidas "estaciones fantasma" de Correus y Gaudí.

En declaraciones a la prensa este viernes, el consejero delegado de TMB, Xavier Flores, ha apuntado que también se abrirán para las personas trabajadoras del Metro y ha concretado que habrá más de 5.000 plazas disponibles entre todas las visitas.

Así, además de las 2 estaciones fantasma también se podrán visitar la sala de simuladores de conducción, el centro de control de Metro, el taller de ZAL del Puerto, el taller de Santa Eulàlia, la subcentral eléctrica de Mercat Nou y la escalera de caracol de Urquinaona.

HORARIOS

Las inscripciones serán gratuitas y se abrirán el martes a las 10.00 horas, mientras que las primeras visitas comenzarán el fin de semana del 13 y 14 de septiembre, coincidiendo con la Semana Europea de la Movilidad, a excepción de las estaciones de Correus y Gaudí, que se visitarán en días de octubre y noviembre.

En concreto, la estación fantasma de Correus tendrá un horario de madrugada en sus visitas y entre semana, según ha explicado Flores, "porque tiene una logística que no es fácil ya que no tiene acceso desde la calle y se debe andar por las vías para llegar cuando el metro esté parado".

Por su parte, las demás visitas se harán de 9.30 a 14.00 horas a excepción de la sala de simuladores de conducción, que será de 9.00 a 14.00 horas.