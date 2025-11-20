TMB entrega los premios Subtravelling 2025 a los mejores cortometrajes sobre transporte público

BARCELONA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha entregado los premios del Subtravelling 2025 que reconoce los mejores cortos relacionados con el transporte público y que organiza la misma institución en una edición marcada por una reflexión sobre el metro como espacio compartido.

En un comunicado este jueves, TMB ha detallado que 'In Transit', de Aurèlia Torné, ha ganado el primer premio de la sección 'Roda a TMB'; el segundo premio ha recaído en 'Metro Hours', de Alek Dela; y el tercero en 'Melodía', de Adrián Vizcaíno, ambos centrados en vivencias cotidianas del suburbano.

La edición de este año ha coincidido con el centenario del Metro de Barcelona, motivo por el cual los proyectos que han participado en la categoría 'Roda TMB' tenían el requisito "indispensable" de ser grabados en instalaciones del suburbano.

MÁS CATEGORÍAS Y PROYECCIÓN INTERNACIONAL

En la sección 'La Mostra' ha ganado 'First Try: a Flight through Montserrat', de Armando Oquendo; mientras que en la nueva categoría 'Subtravelling TikTokers' la usuaria 'conmigokeepwalking' se ha llevado un kit profesional para creación de contenidos.

El consejero delegado de TMB, Xavier Flores, ha destacado "el talento y la calidad de todas las propuestas presentadas" y ha subrayado la proyección internacional del festival y su colaboración de casi diez años con el Seoul Metro International Subway Film Festival (SMIFF).

TMB ha recordado que el Subtravelling y el SMIFF son los únicos festivales del mundo dedicados a cortometrajes vinculados al transporte público y que desde 2020 el cambio de nombre del certamen "reforzó su apuesta por la profesionalización y el talento emergente".

PREMIOS Y DOTACIONES

La ganadora, Aurèlia Torné, viajará a Seúl para asistir a la gala del SMIFF donde se proyectará su corto y el segundo clasificado recibirá una cámara Sony FX30, mientras que el tercero disfrutará de vuelos de Vueling y una noche de hotel en San Sebastián durante su festival de cine.

Además, los tres premiados han obtenido una silla de director personalizada, abonos y entradas para festivales como el 'D'A Festival Cinema Barcelona' y el 'Americana Film Fest' y un curso de verano de dirección de cine de CineBase de la ESCAC, junto a la emisión de sus cortos en La Xarxa+.