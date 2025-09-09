TMB instala carteles en los andenes y vestíbulos del Metro para prevenir suicidios

TMB ha presentado este martes los carteles para prevenir los suicidios en las estaciones de la red de Metro de Barcelona. - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

En los últimos 5 años se registran 122 casos

BARCELONA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha iniciado una campaña para prevenir los suicidios en las estaciones de la red de Metro, e instalará carteles en los andenes y vestíbulos, ha informado este martes en un comunicado.

En una rueda de prensa, la presidenta de TMB, Laia Bonet, ha explicado que en los andenes habrá carteles con un mensaje dirigido a las personas que tienen pensamientos suicidas, y en los vestíbulos habrá otros pensados para los usuarios que hayan sido testigos de un atropello en las vías.

Bonet ha afirmado que el objetivo de la campaña es "evitar los intentos de suicidio, facilitar a las personas que tienen estas ideas un acceso inmediato a recursos de ayuda y contribuir a visibilizar esta situación y romper el estigma que existe en torno al suicidio y la salud mental".

Los carteles ya se pueden ver desde este martes en la estación de Guinardó / Hospital de Sant Pau de la L4 y se colocarán a lo largo de este septiembre en 11 estaciones más repartidas en todas las líneas, en una acción enmarcada en el Día Mundial de la Prevención del Suicidio que se celebra este miércoles.

122 INCIDENCIAS POR SUICIDIO

Según los datos de TMB, en los últimos 5 años se han registrado 122 incidencias en este ámbito, clasificadas en 91 tentativas de suicidio y 31 que han acabado en muerte.

"Los datos indican que las incidencias no siguen ningún patrón específico: no hay estaciones más afectadas que otras, ni tampoco una época del año con más incidencias relacionadas", ha añadido la institución.