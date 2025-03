El TNC acogerá un ciclo de creación palestina con teatro, danza, circo, conciertos y debates

Contará con artistas que entienden el arte como acto "de resistencia"

BARCELONA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Teatre Nacional de Catalunya (TNC) acogerá del 9 al 13 de abril el 'Barcelona calling Palestina', un ciclo de creación de artistas palestinos que entienden el arte como acto "de resistencia" con teatre, danza, conciertos, mesas de debate y un encuentro con programadores internacionales.

Se enmarca en el Cicle de la Mediterrània, que el TNC impulsó la temporada 2023/24 para establecer vínculos con el otro lado del Mediterráneo y consolidarse como teatro de referencia en el sur de Europa, ha explicado la directora del TNC, Carme Portacelli, en una rueda de prensa de este miércoles.

Los artistas participantes persisten en crear en territorios sin elementos "fundamentales", como fronteras y una economía estable, o que lo hacen en exilio forzoso.

El TNC abre una ventana a la creación palestina a través de artistas que viven su arte como un acto "de resistencia", una lucha patriótica para cultivar la memoria nacional y borrar los efectos del exilio y el desarraigo.

Portacelli ha explicado que uno de los objetivos es también "romper clichés" y cambiar ideas y prejuicios sobre el mundo árabe, especialmente sobre las mujeres.

EXPOSICIONES Y ESPECTÁCULOS

El TNC acogerá la exposición 'The land's heart is greater than its map', de Olivia Fruber y Ramzi Maqdisi; el espectáculo 'Aswalem', de Ashtar Muallem, Clément Dazin y Emile Saba, o el concierto 'Yoqal', de Kamilya Jubran y Sarah Murcia, entre otros.

También 'Taha', de Amer Hlehel; 'Sounds of Masks' de Radio Alhara y Wonder Cabinet; 'Losing It', de Sanaa Wakim y Samar Haddad King; de 'Palestina, artistes en la guerra', de Najla Nakhlé-Cerruti; 'Dear Laila', de Basel Zaraa; 'Yes Daddy', de Bashar Murkus y Khulood Basel, y 'The Gazelle of Akka', de Raeda Taha.

Estas propuestas, abiertas a todo el público, se suman a la programación dirigida a los programadores y profesionales profesionales.

Además, el bar de la Sala Tallers del TNC ofrecerá gastronomía típica de los territorios palestinos durante todo el festival.