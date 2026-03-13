El TNC recibe 40 candidaturas para la dirección artística a partir de la temporada 2027-2028

Archivo - Fachada del Teatre Nacional de Catalunya - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Teatre Nacional de Catalunya (TNC) ha recibido 40 candidaturas en el concurso para la dirección artística de la institución a partir de la temporada 2027-2028, un cargo que en la actualidad ostenta Carme Portaceli.

El plazo de presentación de las candidaturas acabo este jueves y la fase siguiente es la evaluación curricular por parte de la comisión de valoración, de acuerdo con los criterios establecidos en las bases del concurso, informa este viernes el teatro en un comunicado.

El concurso público se desarrollará durante los próximos meses hasta la resolución final por parte del consejo de administración del TNC, prevista para junio.

La convocatoria tiene como objetivo seleccionar a la persona que asumirá la dirección artística del TNC para un mandato inicial de 4 temporadas, desde la 2027-2028 hasta la 2030-2031, que se podrá prorrogar hasta tres temporadas más, hasta la 2033-2034, si así lo acuerdan las partes.

La dirección artística depende jerárquicamente del consejo de administración y ejercerá sus funciones en coordinación con la dirección ejecutiva del TNC, responsable de la gestión de los recursos financieros, patrimoniales y tecnológicos de la entidad.

El TNC es un teatro público creado por la Conselleria de Cultura de la Generalitat que inició su actividad en 1996 y gestiona un presupuesto en torno a los 17 millones de euros, cuya financiación se obtiene mediante las aportaciones de la Generalitat, los ingresos de la actividad propia del teatro y los ingresos procedentes del patrocinio y el mecenazgo.