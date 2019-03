Toni Muñoz perfila en 'Solo tú me tendrás' el crimen de la Urbana: Un puzle donde "faltan piezas"

Publicado 05/03/2019 12:56:25 CET

"A nivel institucional, en la Guardia Urbana alguien debería haber dado alguna explicación"

BARCELONA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El periodista Toni Muñoz se sumerge en su libro 'Solo tú me tendrás' (Ediciones Península) en el conocido caso del crimen de la Guardia Urbana de Barcelona por el que están investigados y en prisión provisional una pareja de agentes, Rosa Peral y Albert López, por el asesinato de otro policía del cuerpo, novio de ella: un enrevesado puzle al que "faltan piezas".

En el libro, que desde este martes está en las librerías, Toni Muñoz relata su especial relación con el caso --conoció a dos de sus protagonistas antes de que se produjera el crimen durante un reportaje-- a través de fuentes de la investigación, personas del entorno de los acusados y de la víctima, Pedro Rodríguez, y del sumario.

El autor, al final del libro, aporta su hipótesis sobre los hechos en el capítulo '¿Qué pudo pasar aquella noche?', pero admite: "En este enrevesado puzle faltan piezas. La quema del cadáver no permite dilucidar qué pasó con exactitud la noche del crimen. Solo Rosa y Albert lo saben".

En una entrevista de Europa Press, Toni Muñoz afirma: "Será indiferente quién apretó el gatillo o le apuñaló porque los dos --Rosa Peral y Albert López-- forman parte del mismo plan", y si se le pregunta por su criterio, afirma que se decanta, según se desprende de la investigación, por la versión que dieron las presas que compartían módulo en la prisión de Wad-Ras con ella: A Pedro Rodríguez le envenenan y después le matan.

Muñoz tiene su primer contacto con Rosa Peral y Pedro Rodríguez cuando la entrevistó para 'La Vanguardia' por el caso que él mismo bautizó como la 'Pornovenganza en la Guardia Urbana': un subinspector del cuerpo había difundido una foto sexual de la que entonces era su amante a todos sus contactos; unos hechos de los que fue absuelto tras el juicio.

Dos semanas después, el 4 de mayo de 2017, aparecía un coche calcinado cerca del pantano de Foix (Barcelona) con unos huesos en el maletero: era Pedro Rodríguez, novio de Rosa Peral: ella al principio fingió ser una víctima, incluso pidió ser escoltada por miedo por su vida, pero una semana después era detenida por investigadores de los Mossos d'Esquadra junto al que había sido su amante secreto durante cuatro años, Albert López.

Una investigación a contrarreloj que encuentra en una semana las lagunas en el relato de Rosa Peral: su frialdad ante la desaparición de su novio y que haya recuperado su relación con Albert, así como los movimientos de sus teléfonos, son claves para destapar el presunto vínculo de los examantes con el crimen.

Tampoco la jueza de Vilanova que lleva el caso se cree la segunda versión de Rosa Peral: inculpa a Albert López y circunscribe su papel al de una encubridora que ayudó a quemar el cadáver y no denunció los hechos por un miedo insuperable.

DETONANTE DEL CRIMEN

Toni Muñoz asegura que "el detonante del crimen es la ruptura con su marido", el tercer hombre en la vida de Rosa Peral, un mosso d'Esquadra, Rubén, padre de sus dos hijas, a quien los dos acusados intentan incriminar tras el crimen.

El autor constata que Rosa Peral no puede soportar que su marido la deje --por las infidelidades de ella-- y que se ponga en riesgo la custodia de sus hijas durante el proceso de divorcio: "Hay un cóctel que acaba explotando en el crimen".

"Si el crimen hubiera salido bien, el exmarido hubiera sido el perjudicado. Y Albert López no tenía ninguna disputa con él. Este punto, sin duda, juega en contra de Rosa. Los investigadores sospechan que en el trasfondo del crimen está la voluntad de Rosa y Albert de volver a estar juntos, deshaciéndose de Pedro y de Rubén al mismo tiempo", escribe Muñoz.

ROSA PERAL

"Me cojo este caso con una curiosidad desbordante, yo necesito saber qué ha pasado aquí", ha explicado Muñoz, si bien precisa que con Rosa Peral ha hablado directamente en solo dos ocasiones, para dos entrevistas periodísticas.

Ella es la principal protagonista de su libro --"Me he sumergido en su personalidad"--: una mujer definida por su entorno como conflictiva, manipuladora, mentirosa, una 'lianta', que no deja indiferente.

"Es una persona que tiene muchas caras, atrapada en una enorme contradicción. Ella es un alma libre, con un déficit de autoestima, necesita sentirse querida, y lo consigue a través del sexo", detalla el periodista.

Para desplegar su personalidad encuentra un campo abonado: la Guardia Urbana, un cuerpo muy masculinizado en el que ella mantiene relaciones en paralelo a su matrimonio y donde siempre consigue, en palabras del autor, salirse con la suya: "A Rosa o la querías mucho o la odiabas".

"En el libro yo lo que intento no es juzgar a Rosa Peral, yo intento entender a Rosa Peral, no justificarla pero sí entenderla", precisa el autor, que quería que la principal encausada en el caso pudiera explicar su versión de los hechos (el libro incorpora un anexo con una entrevista en prisión).

RESPUESTA INSTITUCIONAL

Preguntado sobre cómo el crimen ha afectado a la reputación del cuerpo policial barcelonés, Toni Muñoz afirma: "Una cosa que me sorprende es que la Guardia Urbana no se sienta concernida por este crimen, que no les haya pasado factura como cuerpo. Nunca han dado ninguna explicación y han hecho como si no fuera con ellos".

"A nivel institucional alguien debería haber dado alguna explicación y esto no se ha hecho", ha apostillado el periodista, que pide, asimismo, que este suceso no se extrapole a una forma de actuar de todo el cuerpo y solo se circunscriba a los implicados.