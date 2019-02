Torra afea a PSC, PP y Cs no haber ido al juicio: "Os tendría que caer la cara de vergüenza"

Actualizado 27/02/2019 11:12:53 CET

BARCELONA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha afeado a los grupos parlamentarios del PSC-Units, PP y Cs no haber asistido a ninguna sesión del juicio del 1-O en el Tribunal Supremo y ha considerado que, por ello, se les debería "caer la cara de vergüenza".

En una intervención en el Parlament durante la sesión de control al Govern, ha agradecido que sí hayan acudido al alto tribunal representantes de JxCat, la CUP, ERC y los comuns: "Gracias compañeros", y ha aplaudido el contenido de las declaraciones que han hecho los líderes independentistas encausados.

Torra ha considerado que representantes del PSC, Cs y el PP deberían haber ido al juicio para dar apoyo a sus excompañeros de escaño --algunos conservan el acta de diputados aún--, ya que en sus intervenciones en el juicio han defendido "la soberanía del Parlament".

Lo ha dicho en respuesta a una pregunta del líder de ERC en el Parlament, Sergi Sabrià, que ha lamentado que se acuse de rebelión a la expresidenta de la Cámara, Carme Forcadell, por permitir un debate parlamentario: "En ningún parlamento se censura el debate democrático".

Torra ha ensalzado tanto la declaración de Forcadell sosteniendo que no podía censurar un debate sobre la independencia como que el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, hicera "un alegato histórico sobre la desobediencia civil y la no violencia".

Estas palabras han provocado la reacción de la líder de Cs, Inés Arrimadas, a quién Torra ha reprendido: "No se ría de Jordi Cuixart. No tiene derecho a reírse de Jordi Cuixart. Tampoco se ría de mí. No se ría de la gente".

MOVILIDAD Y TECNOLOGÍA

Arrimadas ha preguntado a Torra por el decreto del Govern sobre los vehículos de alquiler con conductor (VTC) surgido del conflicto con el sector del taxi, del que pidieron un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries que cuestiona la constitucionalidad de parte del texto: "¿Piensan ustedes corregirlo o lo quieren aprobar a sabiendas de su inconstitucionalidad?".

"Están a tiempo de rectificar y tienen muchas advertencias. Luego no vengan diciendo que no sabían lo que hacían", ha alertado, y ha acusado a la Generalitat de provocar despidos en las empresas de VTC que operaban en Barcelona.

Torra ha respondido que "es un decreto constitucional y en un solo punto se dice que puede no serlo" y ha defendido la aprobación del decreto para poner fin a la huelga de los taxistas e impedir que impactara en la celebración del Mobile World Congress (MWC).

"No podíamos poner en riesgo el éxito del MWC", ha afirmado, y ha emplazado a Cs a buscar con ellos una solución a la movilidad que tenga en cuenta al sector del taxi y al de las VTC.

En respuesta a una pregunta de la diputada de JxCat Gemma Geis sobre tecnología, ha subrayado la importancia de las empresas dedicadas a las TIC en Catalunya, que cuentan con más empleados que las automovilísticas, ha asegurado, a la vez que ha pronosticado que el de este 2019 "será el mejor MWC de la historia".

"No hacen ruido, pero crean puestos de trabajo y nos interesa que a estas 15.000 empresas y a más de 100.000 trabajadores les vaya muy bien", ha aseverado.