Torra invita a los catalanes a hacer de la jornada un "clamor por la libertad"

Publicado 09/09/2018 12:24:07 CET

BARCELONA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha invitado este domingo a los catalanes a hacer de la Diada, más que nunca, un "clamor por la libertad", ha dicho en el marco de la presentación de 'Contes per la llibertat', en la 37 edición de La Setmana del Llibre en Català.

"Invito a todos a hacer más que nunca esta Diada un clamor por la libertad, todos los actos girarán en torno a la libertad, la libertad no nos puede desunir como pueblo todo lo contrario, nos tiene que unir", ha dicho.

Y ha argumentado: "Porque son los valores que nos han hecho pueblo a los catalanes; la libertad, la democracia, la paz, el entendimiento, el pacto forman parte de nuestro DNI".

Antes de participar en la presentación de la obra impulsada por la Associació Catalana pels Drets Civils, ha leído un poema de Montserrat Abelló, y ha animado a los catalanes a no resignarse y "aprender a decir que no "a esta injusticia y vulneración de derechos civiles, sociales y nacionales".

ACTO SOBRE ABELLÓ

"El año pasado fue un año en que aprendimos a decir que sí, luchamos por el sí y, seguramente, en los tiempos que vendrán tendremos que a prender a decir que no, a no resignarnos, a no aceptar muchas cosas, este aprender a decir que no, de Abelló es más adecuado que nunca", ha destacado antes de leer 'Aprenc a dir que No'.

Y ha añadido: "Cada uno de los catalanes debe interpelarse en su conciencia sobre los desgraciados tiempos que vivimos y como cada uno de nosotros y colectivamente como pueblo seremos capaces de enfrentarnos a ellos".

CULTURA, LIBERTAD Y TALENTO

"Es difícil que me pueda encontrar mejor en un sitio como La Setmana del Llibre en Català, rodeado de libros de cultura, de libertad y talento", ha iniciado Torra su parlamento improvisado ante un centenar de personas reunidas también con motivo del Any Abelló, comisariado por Borràs.

Se ha referido a los conceptos de cultura, libertad y talento: "Son las tres palabras sobre las que queremos vestir el edificio republicano", ha celebrado, y ha destacado el papel del mundo de la literatura, las ideas y el arte como papel esencial.