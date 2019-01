Torra pide a los catalanes apoyar a los presos desde la serenidad: "Nos juzgan a todos"

Actualizado 30/01/2019 13:26:04 CET



Los familiares de los presos también reclaman que cualquier apoyo sea desde una "energía pacífica"

BARCELONA, 30 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha pedido a los catalanes apoyar a los presos soberanistas ante su inminente traslado por el juicio del 1-O, y ha reclamado hacerlo con firmeza y serenidad: "Al fin y al cabo, nos juzgan a todos".

Lo ha dicho en una declaración desde el Palau de la Generalitat, convocada para reivindicar a los presos soberanistas antes de que dejen las cárceles de Cataluña par ir a centros penitenciarios de la Comunidad de Madrid, un traslado previsto para este viernes.

Torra ha asegurado que los líderes independentistas encausados afrontan el juicio con la conciencia limpia y tranquila de haber hecho aquello que tenían que hacer, y ha criticado que el proceso judicial "es una vergüenza que el Reino de España tendrá que afrontar durante muchos años".

Ha considerado que los presos hicieron un sacrificio inmenso que ahora debe ser correspondido por los catalanes: "Que encuentren en nuestro pueblo la firmeza y la serenidad que merecen. Correspondamos a ello y estemos a la altura del momento histórico que nos ha tocado vivir".

"Sepamos darles el apoyo que necesitan", ha concluido el presidente catalán, que ha vuelto a exigir su absolución para que puedan volver a casa con sus familias después de, en algunos casos, más de un año de cárcel preventiva.

También ha pedido a los catalanes no dejarse "intimidar por la justicia, por la venganza, ni por el odio" aunque, según él, el juicio al que se enfrentan no tendrían que haberse celebrado nunca porque no han cometido ningún delito.

JUSTICIA EUROPEA

El presidente de la Generalitat ha querido con este acto evidenciar que los presos y sus familias tienen el "apoyo incuestionable del Govern", y ha asegurado que el Ejecutivo catalán comparte todas y cada uno de los actos por los que serán juzgados.

Ha reivindicado que todos los encausados han actuado con pulcritud democrática, y ha avanzado que, si la sentencia es condenatoria, apelarán a los tribunales de derechos humanos y de justicia europeos que les acabarán "dando la razón".

Ha dicho que el juicio debe aprovecharse para "plantar un espejo inmenso ante los poderes del Estado español" y para que se convierta en el más grande altavoz para la reivindicación de la justicia, la democracia, los derechos civiles y las libertades.

Finalmente, ha asegurado que el juicio no frenará el proceso soberanista y que el objetivo de la independencia sigue intacto: "No desfalleceremos nunca. Persistiremos y lo conseguiremos. Empezamos juntos y libres y acabaremos juntos y libres. No estáis solos".

JXCAT, ERC, LA CUP Y LOS COMUNS

Torra ha estado arropado por familiares de los presos, los consellers de su gabinete; representantes del Parlament de JxCat, ERC, la CUP y los comuns, y los tenientes de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona Gerardo Pisarello y Jaume Asens.

También por la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie; de la Asocciació de Municipis per la Independencia (AMI), Josep Maria Cervera; de la Assemblea Catalana de Municipis (ACM), David Saldoni; la exvicepresidenta del Govern, Joana Ortega, y el expresidente del Parlament, Ernest Benach, entre otros.

En representación de los familiares presos ha hablado Meritxell Lluís, esposa del exconseller Josep Rull, que ha expresado un "profundo agradecimiento" a los ciudadanos y a las instituciones de Catalunya por el apoyo recibido.

Como Torra, ha pedido a los ciudadanos que actúen con firmeza y serenidad ante el inminente traslado, y siempre desde el pacifismo: "Ayudadnos a darles todas la energía pacífica en el momento de su partida" a las cárceles de Madrid.

"Ellas y ellos lo han pedido. Acompañémosles en la serenidad y en la firmeza de que se saben inocentes y en la voluntad de no renunciar a nada", ha concluido.