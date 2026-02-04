Torre Glòries rinde homenaje a 'Blade Runner' con una instalación de Antoni Arola en Llum BCN 2026

Instalación de Antoni Arola - MIRADOR TORRE GLÒRIES

BARCELONA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Mirador Torre Glòries se transformará en un faro urbano que rendirá homenaje a la película 'Blade Runner' con una instalación del artista Antonio Arola con motivo de la 15 edición del Festival de Artes Lumínicas Llum BCN 2026, que organiza el Ayuntamiento de Barcelona del 6 al 8 de febrero bajo la dirección artística de Maria Güell.

Se trata de la instalación Laser Faces, que explora "nuevas formas de iluminación urbana desde una perspectiva sostenible, eficiente y menos agresiva", informa Mirador Torre Glòries en un comunicado este miércoles.

Laser Faces utiliza 7 grúas que permiten colocar 7 equipos de láser y seis espejos, experimentando con la capacidad del láser de proyectarse hacia el cielo y "dejando que su trayectoria lumínica continúe más allá de la ciudad, redefiniendo la volumetría de la Torre Glòries y proyectando una nueva luz sobre las calles de Barcelona".