Torres (BBVA) asegura que Catalunya "va por delante en la adopción" de la IA

El presidente de BBVA, Carlos Torres, ha asegurado que Catalunya "va por delante en la adopción" de la inteligencia artificial (IA) sobre el resto de España, y que se puede ver en varias métricas.

Lo ha dicho este martes durante su participación en el encuentro 'La IA como acelerador de la competitividad', organizado por BBVA, Cecot y 'El Periódico', y que ha sido inaugurada por el presidente de Cecot, Xavier Panés.

Torres ha señalado que entre estas métricas están la inversión en I+D o la mayor competitividad del capital, que está 11 puntos por encima de la media del conjunto de España.

"Catalunya es un polo de referencia en temas tecnológicos y en algunas áreas importantes en las que la tecnología tendrá una aplicación", ha añadido.

Ha explicado que esta tecnología impactará en las empresas en dos grandes frentes: la necesidad de cambiar el trato al cliente y ser capaces de relacionarse con la IA que usarán estos clientes, y transformar las funciones dentro de cada empresa.

"ILUSIÓN Y OPTIMISMO"

Torres ha explicado que ve la implantación de la IA "con ilusión y optimismo" y que es más que un cambio tecnológico, ya que es un cambio en la forma en la que se pueden hacer las cosas, en sus palabras.

Ha subrayado que la IA supondrá "una revolución que afectará de forma profunda" en todos los negocios, servicios y actividad humana.

El presidente del banco ha subrayado que la IA provocará que todos los negocios se reinventen "en un plazo muy breve de cinco años, diez a lo sumo".

Sin embargo, ha señalado preguntas y riesgos como la distribución de la riqueza para que no se acumule en las manos de quién tenga el capital para usar la IA o el papel de los humanos, tanto desde un punto de vista de "hacer algo útil" como la perspectiva filosófica del propósito.

PANÉS

Panés ha alertado del "problema coyuntural" que es la falta de mano de obra cualificada para las empresas, que ha dicho que es el principal reto de las compañías en la actualidad.

Por ello, ha dicho que la digitalización, la robotización y la IA "son imprescindibles, son una palanca esencial para sostener la productividad".

Sin embargo, ha subrayado la necesidad de que esta tecnología vaya acompañada de formación y atracción de talento para poder mantener la productividad.