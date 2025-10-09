Torres (BBVA) dice que "lo más probable" es que no haya una segunda oferta si la OPA no llega al 50%

Archivo - El presidente de BBVA, Carlos Torres Vila, en una imagen de archivo.- Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

Asegura que una segunda oferta sería al mismo precio

BARCELONA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de BBVA, Carlos Torres, ha asegurado que "lo más probable" es que no haya una segunda oportunidad para los accionistas de Banco Sabadell que no acepten la oferta actual, en referencia a una posible segunda oferta si la aceptación de la primera se queda entre el 30% y el 50% del capital social de la entidad catalana.

En una entrevista a Catalunya Ràdio recogida por Europa Press este jueves, Torres ha reiterado que "especular con una segunda oferta no tiene sentido".

Ha añadido que "no tiene ninguna ventaja esperar. En ningún caso sería un precio distinto" al de la oferta actual, ya que ha explicado que la cantidad de la segunda oferta sería decidida por el propio BBVA y que el mínimo legal es la mayor pagada en los últimos 12 meses, es decir, la actual.

En otra entrevista concedida a La 2 este jueves, Torres ha insistido en que una segunda oferta "es incierto que se vaya a producir" y que no tendría, en sus palabras, ninguna ventaja sobre la actual.

Ha recordado que sería en efectivo y ha dicho que es "una desventaja", ya que, textualmente, el canje permite participar del proyecto común.

Por otro lado, Torres han asegurado que la aceptación entre los accionistas minoritarios que tienen depositadas sus acciones en BBVA es del 40% y se ha mostrado convencido de que los inversores institucionales acudirán mayoritariamente.

Ha explicado que la mayoría de aceptaciones "se dan en los últimos tres días", por lo que cualquier dato anterior, según él, carece de importancia, en referencia a los datos sobre los accionistas clientes del Sabadell que ha dado la entidad catalana en los últimos días.

ACCIONISTAS MINORITARIOS

Torres ha alertado de que lo "peor es quedarse con la acción del Sabadell como un accionista minoritario" en una entidad en la que BBVA controle la mayoría del accionariado.

Ha dicho que en este caso, la acción "va a tener mucho menos capitalización en bolsa porque esas acciones estarán ya fuera, menos circulación, menos liquidez, menos cobertura de índices y un riesgo elevado de que caiga la cotización".

Sobre el anuncio del accionista y consejero de Banco Sabadell, David Martínez, de que acudirá a la OPA, Torres ha dicho que es "especialmente relevante" su opinión, ya que forma parte del Consejo de Administración de Banco Sabadell.

"Su inversión procede de esa época de hace 12 años y conoce, por tanto, bien el banco por dentro, conoce bien su proyecto, el proyecto del Banco Sabadell y está en una buena posición para comparar, por tanto, la propuesta que hacemos de unión para crear algo más grande frente a lo que serían las perspectivas de un Banco Sabadell en solitario", ha dicho.